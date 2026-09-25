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25.09.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag in Grün

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag in Grün

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 42,74 CHF.

Avolta
42.67 CHF 2.35%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 42,74 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'468 Punkten notiert. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,82 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,30 CHF. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 26'901 Aktien.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 39,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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