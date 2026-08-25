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25.08.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) schiebt sich am Vormittag vor

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Avolta
46.94 CHF 0.42%
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Um 09:28 Uhr ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 47,14 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'181 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,36 CHF. Bei 47,36 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 1'677 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,37 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 15,99 Prozent sinken.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 CHF ausgeschüttet werden. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.17 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Mrd. CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Avolta (ex Dufry)-Gewinn in Höhe von 3,62 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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