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25.08.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag gefragt

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 47,20 CHF zu.

Avolta
47.04 CHF 0.64%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Avolta (ex Dufry) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 47,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'297 Punkten notiert. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,56 CHF an. Bei 47,36 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 40'543 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 19,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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