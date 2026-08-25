Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Dienstagmittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 47,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'330 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 47,42 CHF. Bei 47,36 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 20'399 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 15,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 18,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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