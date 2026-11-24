Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 47,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'288 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 47,90 CHF. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,82 CHF ein. Bei 47,82 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2'151 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 40,90 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 14,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,20 CHF. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.17 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 10.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,45 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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