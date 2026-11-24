Die Avolta (ex Dufry)-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,94 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'134 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 48,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,66 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,82 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 25'179 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 14,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2026 auf bis zu 40,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 17,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,20 CHF belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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