Zum Vortag unverändert notierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 47,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'148 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 48,10 CHF. Das Tagestief markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 47,68 CHF. Mit einem Wert von 47,82 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 13'227 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Am 25.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 14,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,20 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie in Höhe von 3,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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