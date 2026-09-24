Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die Avolta (ex Dufry)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 42,28 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'369 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 42,16 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 42,68 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33'535 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,98 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 6,34 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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