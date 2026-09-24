Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’314 -0.4%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9417 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’264 -0.6%  Bitcoin 69’638 0.0%  Dollar 0.8283 0.4%  Öl 107.3 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
ETF Sparplan

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 42,28 CHF.

Avolta
41.69 CHF -3.31%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Avolta (ex Dufry)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 42,28 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'369 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 42,16 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 42,68 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 33'535 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,98 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 6,34 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,61 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert

Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília

Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten