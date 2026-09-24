Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag im Minusbereich

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 42,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'293 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 42,28 CHF. Bei 42,68 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'379 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 24,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Abschläge von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.17 Mrd. CHF gegenüber 2.17 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,61 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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