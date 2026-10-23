Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 44,36 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'272 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 44,34 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'839 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 55,80 CHF markierte der Titel am 25.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Abschläge von 10,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.17 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Mrd. CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,49 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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