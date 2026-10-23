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23.10.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Avolta (ex Dufry)

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Avolta (ex Dufry)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 44,06 CHF.

Avolta
44.12 CHF -1.49%
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Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 44,06 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'176 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,86 CHF. Bei 44,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13'490 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Gewinne von 26,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,12 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 CHF. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,49 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
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