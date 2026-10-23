|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Avolta (ex Dufry)
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 44,06 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 44,06 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'176 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,86 CHF. Bei 44,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13'490 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Gewinne von 26,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,12 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 CHF. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,49 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie
Avolta-Aktie: Detailhandelsverträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert
Avolta-Aktie etwas leichter: Konzern erhält 20-Jahres-Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma
Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
23.10.26
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Avolta (ex Dufry) (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Avolta's Q3 2026 trading update invitation (EQS Group)
|
15.10.26
|Avolta-Aktie: Detailhandelsverträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert (AWP)
|
15.10.26
|SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|SPI-Papier Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr heute wert (finanzen.ch)
Analysen zu Avolta (ex Dufry)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Avolta am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.