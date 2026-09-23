Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’985 0.2%  SPI 19’855 0.3%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’601 0.1%  Euro 0.9398 0.0%  EStoxx50 6’343 0.3%  Gold 4’320 -0.8%  Bitcoin 71’058 0.5%  Dollar 0.8226 0.3%  Öl 99.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
GMSA-Aktie im Plus: Käufer für Steiner-Mühle-Standort gefunden
Zurich-Aktie fester: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
Galderma-Aktie gefragt: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
UBS-Aktie trotzdem im Plus: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen - CEO Ermotti sieht "Möglichkeit für Win-win" in Kapitalfrage
Suche...

Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 43,62 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Avolta
43.70 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 43,62 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'630 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,78 CHF. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,54 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 43,62 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'665 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,92 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,22 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.17 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Mrd. CHF.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,61 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert

Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília

Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten