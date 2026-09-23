Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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23.09.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 43,14 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 43,14 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'465 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,62 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 20'578 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 29,35 Prozent Luft nach oben. Bei 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,21 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Avolta (ex Dufry) einen Gewinn von 3,61 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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