Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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22.10.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Avolta (ex Dufry)
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 44,60 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 44,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'418 Punkten steht. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,60 CHF. Bei 45,02 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 9'354 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 25,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Avolta (ex Dufry) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,50 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Avolta am 22.10.2026
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