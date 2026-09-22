Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) steigt am Dienstagvormittag

Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 42,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'538 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 42,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 42,26 CHF. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'261 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 24,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 6,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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