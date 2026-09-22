Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 43,76 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'636 Punkten notiert. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,84 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 63'690 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 27,51 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 9,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert

Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília

Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich