Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Dienstagmittag fester

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 43,02 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'737 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,02 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,26 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 22'919 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Mit einem Kursverlust von 7,95 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Avolta (ex Dufry) wird am 09.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,61 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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