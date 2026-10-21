Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochvormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 45,34 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'272 Punkten liegt. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,36 CHF. Bei 44,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 2'271 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 18,75 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 12,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Am 12.03.2020 äusserte sich Avolta (ex Dufry) zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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