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21.09.2026 09:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagvormittag nahezu unbewegt

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagvormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 41,88 CHF.

Avolta
41.81 CHF 0.44%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 41,88 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der im Moment bei 25'452 Punkten tendiert. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,20 CHF zu. Im Tief verlor die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 41,88 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 42,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'319 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Avolta (ex Dufry) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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