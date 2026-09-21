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21.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag im Plus

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 42,08 CHF.

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Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 42,08 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'550 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,36 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38'233 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 32,60 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 CHF ausgeschüttet werden. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.17 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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