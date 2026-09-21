Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag im Aufwind

Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 42,08 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'572 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 42,20 CHF. Bei 42,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'681 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,60 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,89 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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