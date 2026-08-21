Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger schicken Avolta (ex Dufry) am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 47,64 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'039 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie sank bis auf 47,52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 14'577 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 16,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 07.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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