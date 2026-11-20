Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,08 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'131 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 46,52 CHF. Bei 46,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'689 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2026 bei 40,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Avolta (ex Dufry)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,20 CHF belaufen. Avolta (ex Dufry) gewährte am 12.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 10.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Avolta (ex Dufry)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie in Höhe von 3,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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