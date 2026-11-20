Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 46,92 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'025 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Avolta (ex Dufry)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,52 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,98 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42'273 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 25.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,93 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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