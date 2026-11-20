Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 47,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'036 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 46,52 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 46,98 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 23'918 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 17,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 40,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,53 Prozent.

Für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 CHF ausgeschüttet werden. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 10.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie springt an: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab

Avolta-Aktie höher: Eröffnung zweier neuer Gastronomiekonzepte am Flughafen Palermo

Avolta-Aktie: Detailhandelsverträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert