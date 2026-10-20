Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) fällt am Dienstagvormittag

Das Papier von Avolta (ex Dufry) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 45,02 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'176 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 44,78 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 45,50 CHF. Der Tagesumsatz der Avolta (ex Dufry)-Aktie belief sich zuletzt auf 4'808 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,04 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Avolta (ex Dufry)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,15 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,20 CHF belaufen. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,50 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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