Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 47,88 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'965 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,18 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,68 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 50'220 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 17,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,62 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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