Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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20.08.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 47,60 CHF bewegte sich die Avolta (ex Dufry)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 47,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'974 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie sogar auf 48,18 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,68 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'430 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 17,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 16,81 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre 1,15 CHF je Wertpapier. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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