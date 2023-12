Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr stieg die Avolta (ex Dufry)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 32,74 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 16'712 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 32,74 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 32,07 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 20'672 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,26 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,24 Prozent könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 29,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 11,42 Prozent sinken.

Avolta (ex Dufry) gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 2'359,30 CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 1'118,60 CHF umgesetzt.

Am 12.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,35 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch