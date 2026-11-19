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19.11.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) steigt am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 48,38 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 48,38 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'885 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 48,68 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 48,54 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'194 Avolta (ex Dufry)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Kursplus von 15,34 Prozent wieder erreichen. Bei 40,90 CHF fiel das Papier am 09.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 18,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,45 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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