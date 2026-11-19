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19.11.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 47,92 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Avolta (ex Dufry)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,92 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'681 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,50 CHF ein. Bei 48,54 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 36'029 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 16,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,45 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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