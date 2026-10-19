Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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19.10.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger schicken Avolta (ex Dufry) am Montagvormittag ins Plus
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 44,60 CHF.
Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 44,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'439 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 45,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,00 CHF. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'750 Stück gehandelt.
Am 25.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF an. Mit einem Zuwachs von 25,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2025 (39,60 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 12,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,51 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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