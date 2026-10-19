Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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19.10.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) reagiert am Montagnachmittag positiv
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Avolta (ex Dufry)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 45,10 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 45,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'217 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,16 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 44,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 67'242 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,73 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Mit Abgaben von 12,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Avolta (ex Dufry)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,20 CHF aus. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Avolta (ex Dufry) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,51 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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