Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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19.10.2026 12:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) macht am Montagmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 44,78 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 44,78 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'327 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 45,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 42'741 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.
Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 24,61 Prozent zulegen. Am 30.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,20 CHF. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,51 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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