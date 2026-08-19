Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Bei der Avolta (ex Dufry)-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 47,42 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'135 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 47,64 CHF. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,36 CHF nach. Bei 47,36 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 1'951 Avolta (ex Dufry)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 15,02 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 CHF. Dieser Wert wurde am 30.10.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 19,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,62 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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