Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittwochnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr sprang die Avolta (ex Dufry)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 47,90 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'086 Punkten liegt. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,10 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 47,36 CHF. Bisher wurden heute 36'502 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,49 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 39,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Avolta (ex Dufry)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,15 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 CHF aus. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Avolta (ex Dufry) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.03.2028 dürfte Avolta (ex Dufry) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,62 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie tiefer: Karibik-Expansion mit Mehrheitsübernahme von Penha Duty Free

Avolta-Aktie fester: Duty-Free-Vertrag am Flughafen Kalkutta erhalten

Avolta-Aktie im Plus: Reisedetailhändler vom Iran-Krieg gebremst - Ziele dennoch bestätigt