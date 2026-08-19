Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 47,96 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'116 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 48,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,36 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Avolta (ex Dufry)-Aktien beläuft sich auf 18'865 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Avolta (ex Dufry)-Aktie derzeit noch 16,35 Prozent Luft nach oben. Am 30.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 39,60 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 21,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Avolta (ex Dufry)-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,62 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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