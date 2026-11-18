Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 48,16 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'042 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bisher bei 48,10 CHF. Bei 48,32 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20'398 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Bei einem Wert von 55,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 15,86 Prozent zulegen. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,90 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Avolta (ex Dufry) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,45 CHF je Aktie in den Avolta (ex Dufry)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie springt an: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab

Avolta-Aktie höher: Eröffnung zweier neuer Gastronomiekonzepte am Flughafen Palermo

Avolta-Aktie: Detailhandelsverträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert