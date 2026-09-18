Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagvormittag tiefer

Der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 42,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'637 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,32 CHF nach. Bei 42,46 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'463 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,29 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,60 CHF am 30.10.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 6,82 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Avolta (ex Dufry)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.17 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie in Höhe von 3,61 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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