Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 42,06 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'533 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Avolta (ex Dufry)-Aktie ging bis auf 42,02 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 42,46 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36'808 Avolta (ex Dufry)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.06.2026 markierte das Papier bei 55,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 CHF, nach 1,15 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.17 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.17 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Avolta (ex Dufry)-Anleger Experten zufolge am 07.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,61 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie

Avolta-Aktie im Blick: Anleihe über 350 Millionen Euro platziert

Avolta-Aktie freundlich: Eröffnung des ersten Hybridkonzepts am Flughafen Brasília

Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich