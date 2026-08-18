Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Das Papier von Avolta (ex Dufry) konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 48,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'244 Punkten notiert. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,38 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,08 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'480 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avolta (ex Dufry) -1,06 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Avolta (ex Dufry) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.17 Mrd. CHF im Vergleich zu 2.17 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,63 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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