Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Avolta (ex Dufry)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 47,66 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'184 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 47,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,08 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 29'592 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Am 25.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Bei einem Wert von 39,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Nach 1,15 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie. Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,63 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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