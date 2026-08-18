Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Mittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Avolta (ex Dufry) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 48,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'251 Punkten steht. Bei 47,86 CHF markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 48,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'031 Avolta (ex Dufry)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 13,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie 17,50 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Avolta (ex Dufry) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 07.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,63 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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