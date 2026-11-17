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17.11.2026 09:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagvormittag tiefer
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Avolta (ex Dufry)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 49,08 CHF.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 49,08 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'367 Punkten steht. In der Spitze büsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,64 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,28 CHF. Bisher wurden heute 4'983 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.
Bei 55,80 CHF erreichte der Titel am 25.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2026 (40,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 16,67 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,20 CHF. Im Vorjahr hatte Avolta (ex Dufry) 1,15 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Avolta (ex Dufry) liess sich am 12.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avolta (ex Dufry) ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat Avolta (ex Dufry) mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Avolta (ex Dufry)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,45 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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