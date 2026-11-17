|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.11.2026 16:29:00
Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagnachmittag billiger
Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 48,50 CHF nach.
Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 48,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'197 Punkten notiert. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,24 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,28 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'313 Avolta (ex Dufry)-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 13,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,90 CHF am 09.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 15,67 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF aus. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,45 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Avolta (ex Dufry)-Aktie
Avolta-Aktie springt an: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab
Avolta-Aktie höher: Eröffnung zweier neuer Gastronomiekonzepte am Flughafen Palermo
Avolta-Aktie: Detailhandelsverträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Avolta (ex Dufry)
|
09:29
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Dienstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) tendiert am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Avolta wächst wieder schneller - Probleme in New York und Shanghai bleiben (AWP)
|
29.10.26
|SIX-Handel: SPI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Avolta-Aktie springt an: Umsatz wächst schneller, Margendruck nimmt ab (AWP)
Analysen zu Avolta (ex Dufry)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Avolta am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI mit leichten Gewinnen -- DAX beendet Korrekturphase vorerst -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.