Die Avolta (ex Dufry)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 48,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'197 Punkten notiert. Der Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,24 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,28 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 32'313 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.06.2026 auf bis zu 55,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 13,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,90 CHF am 09.10.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Avolta (ex Dufry)-Aktie mit einem Verlust von 15,67 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF aus. Am 12.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.17 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Avolta (ex Dufry) möglicherweise am 07.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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