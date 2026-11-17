Die Avolta (ex Dufry)-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 48,84 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'401 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 48,64 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,28 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'809 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,90 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie 19,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avolta (ex Dufry) ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Avolta (ex Dufry) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.17 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte Avolta (ex Dufry) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Avolta (ex Dufry) rechnen Experten am 07.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Avolta (ex Dufry) im Jahr 2026 3,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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