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17.09.2026 16:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag gefragt

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Avolta (ex Dufry) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Avolta (ex Dufry)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 42,90 CHF.

Avolta
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Das Papier von Avolta (ex Dufry) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 42,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'760 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bei 43,64 CHF. Bei 43,58 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 62'557 Avolta (ex Dufry)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.06.2026 bei 55,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie somit 23,12 Prozent niedriger. Am 30.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Avolta (ex Dufry)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 CHF aus. Am 12.03.2020 legte Avolta (ex Dufry) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Avolta (ex Dufry) im vergangenen Quartal 2.17 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avolta (ex Dufry) 2.17 Mrd. CHF umsetzen können.

Avolta (ex Dufry) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Avolta (ex Dufry) ein EPS in Höhe von 3,61 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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