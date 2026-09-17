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17.09.2026 12:29:00

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagmittag höher

Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Donnerstagmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Avolta (ex Dufry). Die Avolta (ex Dufry)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 42,68 CHF.

Avolta
42.78 CHF 0.40%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Avolta (ex Dufry)-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'671 Punkten steht. In der Spitze legte die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 43,64 CHF zu. Bei 43,58 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 39'862 Avolta (ex Dufry)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,80 CHF) erklomm das Papier am 25.06.2026. Derzeit notiert die Avolta (ex Dufry)-Aktie damit 23,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,60 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,22 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Avolta (ex Dufry)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,15 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 CHF. Am 12.03.2020 hat Avolta (ex Dufry) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Avolta (ex Dufry) am 09.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 07.03.2028.

In der Avolta (ex Dufry)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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