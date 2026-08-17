Avolta (ex Dufry) Aktie News: Avolta (ex Dufry) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 49,28 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'447 Punkten steht. Die Avolta (ex Dufry)-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,28 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,44 CHF. Bisher wurden heute 13'416 Avolta (ex Dufry)-Aktien gehandelt.

Am 25.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie ist somit 13,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2025 auf bis zu 39,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,64 Prozent würde die Avolta (ex Dufry)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,15 CHF an Avolta (ex Dufry)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Avolta (ex Dufry) am 12.03.2020 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.17 Mrd. CHF gelegen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Am 07.03.2028 wird Avolta (ex Dufry) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Avolta (ex Dufry)-Aktie in Höhe von 3,63 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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