Avolta (ex Dufry) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Avolta (ex Dufry)

Um 16:28 Uhr rutschte die Avolta (ex Dufry)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 48,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'410 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Avolta (ex Dufry)-Aktie bis auf 48,12 CHF. Bei 49,44 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Avolta (ex Dufry)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44'011 Stück gehandelt.

Am 25.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Avolta (ex Dufry)-Aktie 15,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie liegt somit 21,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,15 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 CHF. Avolta (ex Dufry) veröffentlichte am 12.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.17 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.17 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,63 CHF je Avolta (ex Dufry)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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